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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T22:45
https://ria.ru/20200503/1570936436.html
В Cовфеде прокомментировали отказ Белоруссии следовать рекомендациям ВОЗ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569739438_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_d5b9f20abc67b27d24164941d7e02b43.jpg
РИА Новости

В Cовфеде прокомментировали отказ Белоруссии следовать рекомендациям ВОЗ

22:37 03.05.2020 (обновлено: 22:45 03.05.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМедицинские работники в защитных костюмах в Минске
Медицинские работники в защитных костюмах в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу или нет — внутреннее дело Белоруссии, но бесконтрольный рост числа заболеваний может быть критическим для национальной медицины, считает сенатор Олег Морозов.
Ранее ВОЗ рекомендовала Минску принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем не менее президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию: по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. При этом темпы прироста новых случаев COVID-19 в Белоруссии — одни из самых высоких в европейском регионе. В ВОЗ подчеркнули, что причина заключается в отсутствии адекватных мер физического дистанцирования.
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"ВОЗ выразила обеспокоенность, дала рекомендации. Насколько следовать им — это внутреннее дело Белоруссии... Мы же понимаем, что бесконтрольный рост заболеваний может стать критическим. Лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих, слишком дорого они нам обойдутся", — сказал Морозов РИА Новости.
Он отметил, что не хочет давать оценку белорусским политикам и врачам за принятые решения, поскольку рассудить, как правильно, а как нет, может только время, хотя цифры по коронавирусу в Белоруссии известны.
"Есть опыт Китая и Вьетнама, где именно жесткие меры остановили эпидемию. Есть наш, когда действуют ограничительные меры, но беда пока нарастает. Моя точка зрения в том, что мы не имеем права пустить ситуацию на самотек. Медицина захлебнется. Поэтому весь вопрос в запасе ее прочности. В Белоруссии, видимо, считают, что им ее хватит", — сказал сенатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОлег МорозовАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФБелоруссияВ мире
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