В Cовфеде прокомментировали отказ Белоруссии следовать рекомендациям ВОЗ

"ВОЗ выразила обеспокоенность, дала рекомендации. Насколько следовать им — это внутреннее дело Белоруссии... Мы же понимаем, что бесконтрольный рост заболеваний может стать критическим. Лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих, слишком дорого они нам обойдутся", — сказал Морозов РИА Новости.