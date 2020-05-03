В Cовфеде прокомментировали отказ Белоруссии следовать рекомендациям ВОЗ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу или нет — внутреннее дело Белоруссии, но бесконтрольный рост числа заболеваний может быть критическим для национальной медицины, считает сенатор Олег Морозов.
Ранее ВОЗ рекомендовала Минску принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем не менее президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию: по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. При этом темпы прироста новых случаев COVID-19 в Белоруссии — одни из самых высоких в европейском регионе. В ВОЗ подчеркнули, что причина заключается в отсутствии адекватных мер физического дистанцирования.
"ВОЗ выразила обеспокоенность, дала рекомендации. Насколько следовать им — это внутреннее дело Белоруссии... Мы же понимаем, что бесконтрольный рост заболеваний может стать критическим. Лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих, слишком дорого они нам обойдутся", — сказал Морозов РИА Новости.
Он отметил, что не хочет давать оценку белорусским политикам и врачам за принятые решения, поскольку рассудить, как правильно, а как нет, может только время, хотя цифры по коронавирусу в Белоруссии известны.
"Есть опыт Китая и Вьетнама, где именно жесткие меры остановили эпидемию. Есть наш, когда действуют ограничительные меры, но беда пока нарастает. Моя точка зрения в том, что мы не имеем права пустить ситуацию на самотек. Медицина захлебнется. Поэтому весь вопрос в запасе ее прочности. В Белоруссии, видимо, считают, что им ее хватит", — сказал сенатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>