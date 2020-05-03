В Госдуме прокомментировали действия Минска по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правильность мер, которые предпринимают власти Белоруссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, можно будет оценить к июлю, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Ранее ВОЗ рекомендовала Минску принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем не менее президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию: по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. При этом темпы прироста новых случаев коронавируса в Белоруссии — одни из самых высоких в европейском регионе. В ВОЗ подчеркнули, что причина заключается в отсутствии адекватных мер физического дистанцирования.
"Белоруссия, так же как и Швеция, выбрали несколько иной вариант борьбы с эпидемией — они решили сделать так, чтобы большинство населения переболело коронавирусной инфекцией и чтобы в короткие сроки появился этот "групповой" иммунитет, который все ждут, поэтому они не стали вводить карантинные и полукарантинные меры. Они решили не жертвовать экономикой, не вводить жестких ограничений за исключением, как я понял, пожилых — для них рекомендации действуют, и попытаться в короткие сроки, в ближайшие три месяца из эпидемии выйти за счет вот этой иммунной прослойки, которая сформируется", — сказал он РИА Новости.
"Будет ли успешна эта тактика или не будет — пока никто сказать не может, несколько стран ее сегодня используют и пытаются использовать. Я думаю, где-нибудь к июлю мы поймем, правильно они поступали или нет", — добавил депутат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
По данным на субботу, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15 828, с начала пандемии умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек в день. В начале апреля министр здравоохранения Владимир Караник прогнозировал, что пик придется на конец апреля–начало мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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