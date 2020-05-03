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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T21:39
https://ria.ru/20200503/1570935744.html
В Госдуме прокомментировали действия Минска по борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570499228_0:0:2976:1674_1036x0_80_0_0_ad44c62307664e00185a192c58e1762b.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали действия Минска по борьбе с коронавирусом

21:30 03.05.2020 (обновлено: 21:39 03.05.2020)
17049
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
Прохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мая РИА Новости. Правильность мер, которые предпринимают власти Белоруссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, можно будет оценить к июлю, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Ранее ВОЗ рекомендовала Минску принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем не менее президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию: по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. При этом темпы прироста новых случаев коронавируса в Белоруссии — одни из самых высоких в европейском регионе. В ВОЗ подчеркнули, что причина заключается в отсутствии адекватных мер физического дистанцирования.
Медицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорка
1 мая, 19:24Распространение нового коронавируса
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"Белоруссия, так же как и Швеция, выбрали несколько иной вариант борьбы с эпидемией — они решили сделать так, чтобы большинство населения переболело коронавирусной инфекцией и чтобы в короткие сроки появился этот "групповой" иммунитет, который все ждут, поэтому они не стали вводить карантинные и полукарантинные меры. Они решили не жертвовать экономикой, не вводить жестких ограничений за исключением, как я понял, пожилых — для них рекомендации действуют, и попытаться в короткие сроки, в ближайшие три месяца из эпидемии выйти за счет вот этой иммунной прослойки, которая сформируется", — сказал он РИА Новости.
"Будет ли успешна эта тактика или не будет — пока никто сказать не может, несколько стран ее сегодня используют и пытаются использовать. Я думаю, где-нибудь к июлю мы поймем, правильно они поступали или нет", — добавил депутат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
3 мая, 14:57
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
По данным на субботу, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15 828, с начала пандемии умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек в день. В начале апреля министр здравоохранения Владимир Караник прогнозировал, что пик придется на конец апреля–начало мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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14 марта, 10:09
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей КуринныйКоронавирусыАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А не вмешательство ли это в дела суверенного соседнего государства? чего мы там с ВОЗом этим забыли? Им там у себя "из погреба видней"
3 мая, 21:39
Александр Невский
14100110
Лукашенко очень рискует
3 мая, 22:04
Василий Корзун
7000014
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