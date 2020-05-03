В Госдуме прокомментировали действия Минска по борьбе с коронавирусом

"Белоруссия, так же как и Швеция, выбрали несколько иной вариант борьбы с эпидемией — они решили сделать так, чтобы большинство населения переболело коронавирусной инфекцией и чтобы в короткие сроки появился этот "групповой" иммунитет, который все ждут, поэтому они не стали вводить карантинные и полукарантинные меры. Они решили не жертвовать экономикой, не вводить жестких ограничений за исключением, как я понял, пожилых — для них рекомендации действуют, и попытаться в короткие сроки, в ближайшие три месяца из эпидемии выйти за счет вот этой иммунной прослойки, которая сформируется", — сказал он РИА Новости.