В Пензенской области умер восьмой пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, причиной смерти мужчины стала вирусная пневмония, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 3 мая лабораторно подтверждены 512 случаев коронавируса. Сообщалось, что в области скончались семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. Вылечились 170 человек.
"Ушел из жизни пациент с коронавирусом. Мужчина 56 лет, сопутствующая (болезнь) - ишемическая болезнь сердца. Причина смерти - вирусная пневмония, вызванная COVID-19", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в воскресенье выписаны пять пациентов с коронавирусом, а общее число выздоровевших выросло до 175.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.