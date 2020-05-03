В Пензенской области умер восьмой пациент с коронавирусом

"Ушел из жизни пациент с коронавирусом. Мужчина 56 лет, сопутствующая (болезнь) - ишемическая болезнь сердца. Причина смерти - вирусная пневмония, вызванная COVID-19", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в воскресенье выписаны пять пациентов с коронавирусом, а общее число выздоровевших выросло до 175.