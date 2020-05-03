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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T21:06
https://ria.ru/20200503/1570935276.html
В Пензенской области умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умер восьмой пациент с коронавирусом

21:06 03.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, причиной смерти мужчины стала вирусная пневмония, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 3 мая лабораторно подтверждены 512 случаев коронавируса. Сообщалось, что в области скончались семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. Вылечились 170 человек.
"Ушел из жизни пациент с коронавирусом. Мужчина 56 лет, сопутствующая (болезнь) - ишемическая болезнь сердца. Причина смерти - вирусная пневмония, вызванная COVID-19", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в воскресенье выписаны пять пациентов с коронавирусом, а общее число выздоровевших выросло до 175.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевЗдоровье - ОбществоПензенская областьПроисшествия
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