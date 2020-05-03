В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на врачей скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Подозреваемый в нападении на врачей скорой помощи в квартире на Шпалерной улице в Подозреваемый в нападении на врачей скорой помощи в квартире на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге задержан, сообщает пресс-служба городского управления СК

Ранее в полиции сообщили, что нетрезвый 42-летний мужчина напал на медиков, которые приехали оказать медицинскую помощь его 74-летней матери в квартиру на Шпалерной улице.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - сказано в сообщении.