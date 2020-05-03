Еще несколько павильонов "Ленэкспо" переоборудуют под временный госпиталь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Еще несколько павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо" в Еще несколько павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге передадут под размещение там временного госпиталя для пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Ранее сообщалось, что в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Павильон "Ленэкспо" был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города Александра Беглова и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Эксплуатацией госпиталя занимается ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Оттуда в "Ленэкспо" направили до 100 медработников. В настоящее время там проходят лечение 24 пациента с легкой формой коронавирусной инфекции. Позже губернатор Петербурга и глава ПАО "Газпром" обсудили возможность расширения госпиталя для больных с легкой формой COVID-19 в "Ленэкспо".

Как сообщает пресс-служба, дополнительные койки для лечения пациентов с легкой формой COVID-19 будут оборудованы в павильонах "Ленэкспо" 8 и 8А; 5 и 5А; 1, 2 и 3. В двух павильонах уже начались демонтажные работы.

Газпром " безвозмездно передал городу павильон в "Ленэкспо", где мы оборудовали 1000 коек. Накануне он начал принимать пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. Но этого мало. После повторного обращения к Алексею Миллеру городу переданы еще три группы павильонов. Это даст нам возможность сосредоточить в "Ленэкспо" 2,5 тысячи коек. Для города это большая помощь и поддержка именно в нужное время и в нужный час", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в воскресенье "Газпром" передал городу 200 тысяч костюмов биологической защиты для медиков, которые закуплены в Китае и полностью соответствуют всем требованиям для работы в инфекционных клиниках. Костюмы получат порядка 30 петербургских больниц и госпиталей.

Ранее сообщалось, что в седьмом павильоне "Ленэкспо" обустроено более 500 модулей, рассчитанных на 1000 коек. Каждый модуль оборудован специальными медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Созданы зоны подготовки и раздачи пищи, еду на территорию госпиталя привозят готовую в ланч-боксах. Предусмотрена специальная зона для хранения и обеззараживания белья. Временный госпиталь оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

"Ленэкспо" - один из крупнейших выставочных комплексов, расположенный на берегу Финского залива. Девять павильонов площадью 40 тысяч квадратных метров и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тысячи человек позволяют проводить мероприятия различного формата. Ранее на площадке "Ленэкспо" в течение многих лет проводился Петербургский международный экономический форум.