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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T20:41
https://ria.ru/20200503/1570932743.html
Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС
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РИА Новости

Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС

19:21 03.05.2020 (обновлено: 20:41 03.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Россия может начать экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, только в страны ЕАЭС, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
С сегодняшнего дня правительство России сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Два месяца назад кабмин ввел временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий. Сообщалось, что такие ограничения будут действовать до 1 июня и не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования. Позднее Россия и партнеры по ЕАЭС разработали и приняли аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой продукции за пределы союза, пояснили в Минпромторге.
"Таким образом, в союзе была введена единая мера. В этой связи, а также в целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного", - сообщили в пресс-службе.
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В перечне продукции, вывоз которой из России был запрещен - медицинские маски, бинты, вата, марля, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства и ряд других товаров. Кроме того, в этот перечень были включены различные хирургические, диагностические, смотровые перчатки, хирургические халаты, дыхательное оборудование и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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3 мая, 19:24
YYuriy
2000000
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