Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области достигло 528

САМАРА, 3 мая - РИА Новости. Число выявленных в Ульяновской области заражений коронавирусом выросло до 528, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал 499 случаях.
"В Ульяновской области по состоянию на 3.05.2020 нарастающим итогом зарегистрировано 528 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, 11 из 29 новых случаев выявили в Ульяновске.
Из общего числа заболевших коронавирусом в Ульяновской области 83 человека выздоровели, четверо скончались.
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