С Бали в Россию вылетели 382 пассажира вывозным рейсом

"Самолёт взлетел, 382 человека", - сказал РИА Новости представитель консульства.
Ранее посольство РФ информировало, что более тысячи россиян вернулись из Индонезии в течение апреля.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.