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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T17:42
https://ria.ru/20200503/1570930138.html
Прибывшие в аэропорт Вены смогут сразу сдать тест на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199349_0:0:2995:1685_1036x0_80_0_0_0d97a3439828cc55635082bc0ea64db4.jpg
РИА Новости

Прибывшие в аэропорт Вены смогут сразу сдать тест на коронавирус

17:42 03.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Прибывшие в аэропорт Вены пассажиры смогут сразу после прилета сдать платный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, что поможет им избежать 14-дневного карантина при отсутствии справки, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте аэропорта.
Согласно предписанию властей, до 31 мая пассажиры, прибывающие в Австрию самолетом, должны иметь при себе полученную не более 4 дней назад медсправку об отрицательных результатах их анализов на COVID-19. В противном случае, они должны соблюдать двухнедельный карантин после прибытия до отрицательного теста на коронавирус.
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Однако, как указано в пресс-релизе аэропорта Вены, с понедельника его пассажиры смогут пройти тест на коронавирус непосредственно после посадки.
"Результат будет готов в течение 2-3 часов: если результат отрицательный, пассажир не должен соблюдать 14-дневный карантин после прибытия в Австрию", - говорится в заявлении.
Отмечается, что о положительных результатах теста будет немедленно сообщено органам, которые предпринимают соответствующие меры для лечения.
Стоимость данной услуги составит 190 евро. Согласно пресс-релизу, ей смогут воспользоваться не только пассажиры, но и все желающие.
Ранее власти Австрии продлили до 22 мая запрет авиасообщения с Россией, Китаем, Ираном, Италией, Швейцарией, Францией, Испанией, Великобританией, Нидерландами и Украиной.
Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.
Согласно последним данным, число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 15,5 тысячи, 598 человек скончались, более 13 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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