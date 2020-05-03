Прибывшие в аэропорт Вены смогут сразу сдать тест на коронавирус

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Прибывшие в аэропорт Прибывшие в аэропорт Вены пассажиры смогут сразу после прилета сдать платный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, что поможет им избежать 14-дневного карантина при отсутствии справки, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте аэропорта.

Согласно предписанию властей, до 31 мая пассажиры, прибывающие в Австрию самолетом, должны иметь при себе полученную не более 4 дней назад медсправку об отрицательных результатах их анализов на COVID-19. В противном случае, они должны соблюдать двухнедельный карантин после прибытия до отрицательного теста на коронавирус.

Однако, как указано в пресс-релизе аэропорта Вены, с понедельника его пассажиры смогут пройти тест на коронавирус непосредственно после посадки.

"Результат будет готов в течение 2-3 часов: если результат отрицательный, пассажир не должен соблюдать 14-дневный карантин после прибытия в Австрию", - говорится в заявлении.

Отмечается, что о положительных результатах теста будет немедленно сообщено органам, которые предпринимают соответствующие меры для лечения.

Стоимость данной услуги составит 190 евро. Согласно пресс-релизу, ей смогут воспользоваться не только пассажиры, но и все желающие.

Ираном, Италией, Швейцарией, Францией, Испанией, Великобританией, Нидерландами и Украиной. Ранее власти Австрии продлили до 22 мая запрет авиасообщения с Россией, Китаем

Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.

Согласно последним данным, число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 15,5 тысячи, 598 человек скончались, более 13 тысяч выздоровели.