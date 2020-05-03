В Минздраве ответили на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Искоренить коронавирус SARS-CoV-2 не удастся и человечество должно извлечь уроки из опыта противостояния эпидемии, уверен главный эпидемиолог Минздрава, академик Николай Брико. Искоренить коронавирус SARS-CoV-2 не удастся и человечество должно извлечь уроки из опыта противостояния эпидемии, уверен главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН

"Можно констатировать, что эпидемия COVID-19 уже сегодня вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения", — сказал ученый в интервью " Парламентской газете ".

На эпидемический процесс влияет множество социально-экономических, демографических и природно-климатических факторов и делать прогнозы по его развитию тяжело, считает Брико.

"SARS-CoV-2 <…> будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года", — уверен специалист.

Испания и Италия. Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Уже инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч умерли и больше миллиона победили болезнь. Лидерами по числу заражений и жертв стали США

Россия занимает седьмое место по числу зараженных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1280 пациента.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной и масочный режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.