В Таджикистане выявили более ста зараженных коронавирусом

ДУШАНБЕ, 3 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Общее число заболевших коронавирусом в Таджикистане выросло до 128, сообщили в новостной программе гостелевидения страны со ссылкой на минздрав республики.
В субботу ведомство информировало о двух первых случаях смерти от коронавируса в Таджикистане, вирус был выявлен у 76 человек. Таким образом, к воскресенью число выявленных больных выросло на 52.
Ранее сообщалось, что к вечеру 2 мая под медицинским наблюдением в больницах Таджикистана с признаками коронавируса находились 2782 человека, за сутки 217 пациентов были выписаны из больниц после осмотра.
Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил в кратчайшие сроки за счет существующих резервов на территории города создать временные госпитали на более чем 3 тысячи койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией.
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