В Минздраве рассказали, от чего зависит тяжесть протекания COVID-19

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико рассказал, что влияет на тяжесть протекания COVID-19.
"Исход встречи с возбудителем и форма проявления инфекционного процесса определяется, с одной стороны, количеством попавшего в организм возбудителя, а с другой — индивидуальными особенностями организма, способностью его противостоять инфекции", — сказал врач в интервью "Парламентской газете".
Он добавил, что способность организма бороться с коронавирусной инфекцией зависит от генетики, наличия хронических заболеваний и своевременного обращения за помощью к медикам.
Россия находится на седьмом месте по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч выздоровели. Болезнь унесла жизни 1280 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.