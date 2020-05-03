В Минздраве рассказали, от чего зависит тяжесть протекания COVID-19

Он добавил, что способность организма бороться с коронавирусной инфекцией зависит от генетики, наличия хронических заболеваний и своевременного обращения за помощью к медикам.

Россия находится на седьмом месте по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч выздоровели. Болезнь унесла жизни 1280 пациентов.