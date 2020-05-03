В Санкт-Петербурге жертвой коронавируса стал пожилой мужчина

В воскресенье федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом информировал о смерти одного больного коронавирусом в Петербурге, общее число умерших в городе достигло 34, всего зарегистрированы 5029 случаев (прирост на 295 за сутки), выздоровел 1061 человек (+184 за сутки).