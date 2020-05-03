В Санкт-Петербурге жертвой коронавируса стал пожилой мужчина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Умерший в Петербурге пациент с коронавирусной инфекцией был старше 80 лет и имел ряд хронических заболеваний, сообщает городской комитет по здравоохранению.
В воскресенье федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом информировал о смерти одного больного коронавирусом в Петербурге, общее число умерших в городе достигло 34, всего зарегистрированы 5029 случаев (прирост на 295 за сутки), выздоровел 1061 человек (+184 за сутки).
Как отмечают власти, мужчина в возрасте 83 лет скончался в Госпитале для ветеранов войн.
"Пациент имел ряд хронических заболеваний. Основным признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - информирует комитет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались. В России за сутки выявлено 10 633 случая заражения коронавирусом, всего заболевших 134 687, за сутки в РФ умерли 58 человек с COVID-19, за все время – 1280.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.