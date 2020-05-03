Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

"О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента", — сказал специалист.

По его словам, эпидемическая ситуация различается в зависимости от региона, при этом в последнее время "отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции". Эпидемиолог привел в пример темпы прироста заболевших COVID-19: если 2 апреля больных стало на 27% больше, то 1 мая за сутки их число увеличилось на 6,9%.

"Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне", — пояснил Брико.

Врач рассказал, что спад эпидемии занимает больше времени, чем фаза роста, и предостерег от преждевременного снятия ограничений, введенных из-за распространения вируса.

Испании и Италии. Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ , всего зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 238 тысяч пациентов умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего зараженных и жертв выявили в США

Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч. Жертвами болезни стали 1280 пациентов.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.