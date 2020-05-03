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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T07:38
https://ria.ru/20200503/1570927331.html
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570022281_0:74:3208:1879_1036x0_80_0_0_2fdd5775bba9ebdd8ef3418b53bc2faa.jpg
РИА Новости

Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

16:10 03.05.2020 (обновлено: 07:38 04.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в автомобиле скорой помощи
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
"О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента", — сказал специалист.
По его словам, эпидемическая ситуация различается в зависимости от региона, при этом в последнее время "отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции". Эпидемиолог привел в пример темпы прироста заболевших COVID-19: если 2 апреля больных стало на 27% больше, то 1 мая за сутки их число увеличилось на 6,9%.
"Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне", — пояснил Брико.
Врач рассказал, что спад эпидемии занимает больше времени, чем фаза роста, и предостерег от преждевременного снятия ограничений, введенных из-за распространения вируса.
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Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, всего зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 238 тысяч пациентов умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего зараженных и жертв выявили в США, Испании и Италии.
Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч. Жертвами болезни стали 1280 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Все прошлые прогнозы были туфтой! Чем этот от них отличается!? Заканчивайте уже!
3 мая, 17:34
Олег Савосин
97111410
Ждать? Убеждён, что кто-то из читателей, прочитавших эту статью так и не дождутся конца эпидемии, для них (может и для меня) уготован совершенно иной вариант, без хэппи-энда.
3 мая, 16:59
Leonid
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