Захарова сообщила о нуждающихся в помощи россиянах, пребывающих в Индии

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Индии остается много россиян, которым нужна помощь в возвращении на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Индии остаётся много россиян, нуждающихся в содействии возвращению на Родину и помощи. Работаем", - написала Захарова на своей официальной странице в Facebook.
Рейс по вывозу россиян из Нью-Дели 2 мая дипломат назвала "сложнейшим".
"В Индии карантин. Любое передвижение ограничено. Благодаря усилиям нашего посольства, которое находилось в тесном взаимодействии с индийскими властями, люди благополучно добрались до аэропорта и улетели домой", - отметила официальный представитель МИД.
Более 270 россиян вылетели в субботу на специальном рейсе "Аэрофлота" по маршруту Дели – Санкт-Петербург – Москва.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.