Врач назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Чтобы обезопасить людей и снизить количество новых заражений, необходимо ввести масочный режим, считает заслуженный врач России Чтобы обезопасить людей и снизить количество новых заражений, необходимо ввести масочный режим, считает заслуженный врач России Сергей Дорофеев

В беседе с телеканалом " 360 " медик призвал всех носить маски.

"Нужно думать прежде всего о себе и своих близких. Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным. Я уже не говорю об окружающих", — пояснил врач.

Дорофеев предупредил, что для заражения бывает достаточно просто пройти мимо инфицированного коронавирусом, а у многих не бывает никаких симптомов.

"Маски — это самая простая мера, которая может влиять на распространение вируса. Ее необходимо соблюдать", — подчеркнул врач.

Медик отметил, что российские власти постепенно ужесточают ограничения, в отличие от Китая , где сразу прибегли к жестким мерам.

"У нас пытаются достучаться до людей. Говорят: "Не ходите. Ну, если ходите, хотя бы соблюдайте правила". Но можно дождаться ситуации, когда власть скажет: "Всё — теперь со штрафами, полицией и принудительной изоляцией". Может до этого дойти, если не проявлять элементарную сознательность", — заключил Сергей Дорофеев.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,3 миллиона зараженных, из которых около 238 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

Испании и Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США Италии . Китаю же, откуда началась вспышка инфекции, удалось победить эпидемию.

Россия занимает седьмое место по числу зараженных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1280 пациентов.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной и масочный режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.