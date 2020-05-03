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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T19:36
https://ria.ru/20200503/1570926364.html
Врач назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570926022_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9a0816bfbbd11ea455d537e823907777.jpg
РИА Новости

Врач назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом

15:37 03.05.2020 (обновлено: 19:36 03.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивВрач-терапевт заходит в дом к пациенту
Врач-терапевт заходит в дом к пациенту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Врач-терапевт заходит в дом к пациенту. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Чтобы обезопасить людей и снизить количество новых заражений, необходимо ввести масочный режим, считает заслуженный врач России Сергей Дорофеев.
В беседе с телеканалом "360" медик призвал всех носить маски.
"Нужно думать прежде всего о себе и своих близких. Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным. Я уже не говорю об окружающих", — пояснил врач.
Дорофеев предупредил, что для заражения бывает достаточно просто пройти мимо инфицированного коронавирусом, а у многих не бывает никаких симптомов.
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"Маски — это самая простая мера, которая может влиять на распространение вируса. Ее необходимо соблюдать", — подчеркнул врач.
Медик отметил, что российские власти постепенно ужесточают ограничения, в отличие от Китая, где сразу прибегли к жестким мерам.
"У нас пытаются достучаться до людей. Говорят: "Не ходите. Ну, если ходите, хотя бы соблюдайте правила". Но можно дождаться ситуации, когда власть скажет: "Всё — теперь со штрафами, полицией и принудительной изоляцией". Может до этого дойти, если не проявлять элементарную сознательность", — заключил Сергей Дорофеев.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,3 миллиона зараженных, из которых около 238 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии. Китаю же, откуда началась вспышка инфекции, удалось победить эпидемию.
Россия занимает седьмое место по числу зараженных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1280 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной и масочный режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ДорофеевЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Надо всем переболеть и спокойно дальше жить, оплакивая невыживших, а не трястись от страха по углам с тряпочками на носу
3 мая, 15:54
Андрей Дашков
33162030
Господи! И это наша медицина?! Маски носить постоянно ОПАСНО! Лучший способ не заразиться - это рассадить нас в одиночные камеры.
3 мая, 16:03
Алексей ъъъъъ
29412022
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