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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T19:36
https://ria.ru/20200503/1570926232.html
Вирусолог оценил решение Лукашенко провести парад Победы
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РИА Новости

Вирусолог оценил решение Лукашенко провести парад Победы

15:32 03.05.2020 (обновлено: 19:36 03.05.2020)
87343
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Белорусов нужно отговорить от посещения парада Победы, считает ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить парад Победы, несмотря на пандемию коронавируса, так как многие люди хотят, чтобы мероприятие состоялось.
По словам Ларичева, будет тяжело запретить жителям Белоруссии идти на парад, но необходимо их отговорить от посещения мероприятия.
"Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость", — сказал специалист.
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Он обратил внимание на то, что в России ограничили в передвижении пожилых граждан, что привело низкой заболеваемости среди тех, кто старше 65 лет.
"Отсюда, может быть, и смертность маленькая. Это показатель того, что, если вы будете ограничивать нахождение людей в коллективах — это помогает бороться с эпидемией, а значит, конечно, проведение таких мероприятий крупных лучше не делать во время эпидемии", — пояснил Ларичев.
Он также подчеркнул, что на параде не все люди будут в масках, что повысит риск заражения.
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По данным на субботу, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15 828, с начала пандемии умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек в день. В начале апреля министр здравоохранения Владимир Караник прогнозировал, что пик придется на конец апреля - начало мая.
Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,3 миллиона зараженных, из которых около 238 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот когда этот вирусолог будет главной государства и верховным главнокомандующим, будет смысл к нему прислушиваться.
3 мая, 16:03
Владимир Ф. Быченков
28000040
у нас теперь ни пенсии, ни Победы. Пусть хоть у белорусов останется.
3 мая, 17:03
Валерий Носуля
29001037
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