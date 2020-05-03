Из Еревана в Сочи вылетели 89 россиян

ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Компания "Уральские авиалинии" выполнила в воскресенье в рамках работы по возвращению на родину граждан РФ вывозной рейс по маршруту Ереван – Сочи, взяв на борт 89 пассажиров, сообщили в российском посольстве в Ереване.
"Процесс регистрации и посадки на самолет прошел в штатном режиме с обеспечением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В международном аэропорту "Звартноц" возникающие проблемы россиянам помогали решать дипломаты консульского отдела посольства. Всего на борт поднялись 89 пассажиров", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
Там же отмечается, что в общей сложности за последнюю неделю вывозными рейсами и сухопутным путем из Армении в различные регионы России выехали 296 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме", -заявили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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