Из Еревана в Сочи вылетели 89 россиян

Там же отмечается, что в общей сложности за последнюю неделю вывозными рейсами и сухопутным путем из Армении в различные регионы России выехали 296 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме", -заявили в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.