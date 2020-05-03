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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T14:56
https://ria.ru/20200503/1570925086.html
Из Еревана в Сочи вылетели 89 россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534062_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_ebc31c65ba37f917529ee1bad4f4ecd3.jpg
РИА Новости

Из Еревана в Сочи вылетели 89 россиян

14:56 03.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРаботники таможенной службы проводят осмотр ручной клади и багажа граждан в аэропорту Сочи
Работники таможенной службы проводят осмотр ручной клади и багажа граждан в аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Работники таможенной службы проводят осмотр ручной клади и багажа граждан в аэропорту Сочи. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Компания "Уральские авиалинии" выполнила в воскресенье в рамках работы по возвращению на родину граждан РФ вывозной рейс по маршруту ЕреванСочи, взяв на борт 89 пассажиров, сообщили в российском посольстве в Ереване.
"Процесс регистрации и посадки на самолет прошел в штатном режиме с обеспечением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В международном аэропорту "Звартноц" возникающие проблемы россиянам помогали решать дипломаты консульского отдела посольства. Всего на борт поднялись 89 пассажиров", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
Там же отмечается, что в общей сложности за последнюю неделю вывозными рейсами и сухопутным путем из Армении в различные регионы России выехали 296 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме", -заявили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самолет компании Уральские авиалинии
3 мая, 13:02Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Екатеринбург
610007
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Уральские авиалинииСочиЕреванАрменияВ мире
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