Обновленная "Родина-мать" готова к 75-летию Победы
В Волгограде завершена реставрация монумента "Родина-мать зовет!". Работы были приурочены к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проводились впервые за всю историю памятника, возведенного в 1967 году. На монументе заменили все стальные канаты, которые удерживают его на опорной плите, отреставрировали наружную поверхность статуи.
В Волгограде завершена реставрация монумента "Родина-мать зовет!". Работы были приурочены к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проводились впервые за всю историю памятника, возведенного в 1967 году. На монументе заменили все стальные канаты, которые удерживают его на опорной плите, отреставрировали наружную поверхность статуи.
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