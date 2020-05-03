Обновленная "Родина-мать" готова к 75-летию Победы

13502

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Волгограде завершена реставрация монумента "Родина-мать зовет!". Работы были приурочены к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проводились впервые за всю историю памятника, возведенного в 1967 году. На монументе заменили все стальные канаты, которые удерживают его на опорной плите, отреставрировали наружную поверхность статуи.