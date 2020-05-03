В Киеве расследуют нападение на цыган

КИЕВ, 3 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители начали расследование в связи с нападением на цыган в одном из районов Киева, сообщила пресс-служба столичного управления полиции.

Днем ранее украинские СМИ сообщали о нападении на семью цыган в Голосеевском районе Киева , в результате которого была сожжена палатка с вещами и документами живущих в ней людей. Одного из цыган избили.

"Во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили публикацию совершения неизвестными лицами на улице Саперно-Слободской неправомерных действий в отношении цыган. Сейчас полицейские устанавливают самих пострадавших. К этой работе подключились автор публикации и волонтеры. На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство", - говорится в сообщении на сайте полиции Киева.