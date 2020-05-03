В Тюменской области вводят масочный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Масочный режим вводится на территории Тюменской области с 6 мая, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор региона обратился к губернатору Александру Моору с предложением ввести масочный режим из-за того, что не все жители области соблюдают социальную дистанцию, многие не используют средства индивидуальной защиты в общественных местах, несмотря на то, что сохраняется большой риск заражения.
"Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения", - говорится в постановлении главы региона, опубликованного оперштабом.
На 3 мая в Тюменской области выявлены 495 заболевших коронавирусом, из низ 37 - за последние сутки. Трое человек скончались, 184 выздоровели. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, также в стационарах находятся восемь детей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.