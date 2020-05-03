В Тюменской области вводят масочный режим

"Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения", - говорится в постановлении главы региона, опубликованного оперштабом.

На 3 мая в Тюменской области выявлены 495 заболевших коронавирусом, из низ 37 - за последние сутки. Трое человек скончались, 184 выздоровели. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, также в стационарах находятся восемь детей.