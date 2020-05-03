Временный госпиталь в "Ленэкспо" принял первых пациентов с коронавирусом

Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" Санкт-Петербурге принял на лечение первых пациентов - это 24 больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает администрация губернатора города.

Ранее сообщалось, что в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Павильон "Ленэкспо" был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города Александра Беглова и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Эксплуатацией госпиталя занимается "Госпиталь для ветеранов войн". Оттуда в "Ленэкспо" направили до 100 медработников.

"В инфекционном отделении Госпиталя ветеранов войн в "Ленэкспо" проходят лечение больные с легкой формой коронавирусной инфекции, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома. Они переведены сюда из других стационаров", - отмечается в сообщении. По данным властей, если состояние пациента будет ухудшаться, то по решению лечащего врача его на скорой помощи отправят в ближайший перепрофилированный стационар. Во временном госпитале создана специальная зона для приема и регистрации пациентов. Безопасный проход из зараженной зоны в чистую обеспечивает зона санпропускников.

Ранее сообщалось, что в седьмом павильоне "Ленэкспо" обустроено более 500 модулей, рассчитанных на 1000 коек. Каждый модуль оборудован специальными медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Созданы зоны подготовки и раздачи пищи, еду в госпиталь привозят в готовом виде в ланчбоксах. Предусмотрена специальная зона для хранения и обеззараживания белья. Временный госпиталь оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

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Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга и глава " Газпрома " обсудили возможность расширения госпиталя для больных с легкой формой COVID-19 в "Ленэкспо". Была достигнута договоренность о безвозмездной передаче городу еще двух павильонов для организации госпиталя.

"Ленэкспо" - один из крупнейших выставочных комплексов, расположенный на берегу Финского залива. Девять павильонов площадью 40 тысяч квадратных метров и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тысячи человек позволяют проводить мероприятия различного формата. Ранее на площадке "Ленэкспо" в течение многих лет проводился Петербургский международный экономический форум.