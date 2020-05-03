СМИ: Абэ обсудит с экспертами продление режима ЧС в Японии до 31 мая

Кроме этого, в ходе запланированного на понедельник заседания правительственной оперативной группы по коронавирусу, Нисимура должен будет представить основные идеи по частичному возобновлению экономической деятельности в стране. Как сообщил агентству неназванный источник в правительственных кругах, рассматривается вопрос об открытии парков, музеев, библиотек и ряда других социальных объектов при соблюдении жестких превентивных мер для недопущения распространения коронавируса.