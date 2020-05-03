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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T13:56
https://ria.ru/20200503/1570922638.html
СМИ: Абэ обсудит с экспертами продление режима ЧС в Японии до 31 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_0:0:2356:1325_1036x0_80_0_0_72e149abd061f31ea4e6f33fb7331a11.jpg
РИА Новости

СМИ: Абэ обсудит с экспертами продление режима ЧС в Японии до 31 мая

13:56 03.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 3 мая – РИА Новости. Правительство Японии примет в понедельник решение о сроках продления режима чрезвычайной ситуации в стране и обнародует основные идеи по частичному возобновлению экономической деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщило агентство Киодо.
В воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с министром по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимурой, который также отвечает за меры по борьбе с коронавирусом, и министром здравоохранения Кацунобу Като, в ходе которой обозначил свое намерение обсудить с экспертами продление режима ЧС в стране до 31 мая.
Токио
30 апреля, 17:14Распространение нового коронавируса
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Кроме этого, в ходе запланированного на понедельник заседания правительственной оперативной группы по коронавирусу, Нисимура должен будет представить основные идеи по частичному возобновлению экономической деятельности в стране. Как сообщил агентству неназванный источник в правительственных кругах, рассматривается вопрос об открытии парков, музеев, библиотек и ряда других социальных объектов при соблюдении жестких превентивных мер для недопущения распространения коронавируса.
С 8 апреля в семи префектурах Японии, в частности, в Токио и Осаке, начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Спустя некоторое время режим ЧС был расширен на всю территорию страны. В городах закрыты торговые центры, не работают университеты и школы, кинотеатры и библиотеки. Местные администрации призывают людей максимально воздерживаться от выхода из дома. Главной целью введения режима ЧС, срок действия которого пока ограничен 6 мая, было снижение личных контактов людей на 80%.
Общее число заражений коронавирсной инфекцией в Японии, по данным на 19.00 по местному времени (13.00 мск), составило 15 780 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4568 человек) и в префектуре Осака (1666 человек). Всего скончались 544 человека. Выздоровели 4632 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (префектура)Синдзо АбэЯпонияТокиоВ мире
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