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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T13:41
https://ria.ru/20200503/1570922275.html
В Севастополе от коронавируса умерла пожилая женщина 73 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

В Севастополе от коронавируса умерла пожилая женщина 73 лет

13:41 03.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус
Пробирка с тестом на коронавирус
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирка с тестом на коронавирус. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Пожилая женщина с хроническими заболеваниями и диагнозом COVID-19 скончалась в Севастополе, это второй случай смерти в регионе пациента с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.
Первый пациент с новой коронавирусной инфекцией умер в больнице Севастополя 30 апреля, болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием, сообщил ранее врио губернатора города Михаил Развожаев. В воскресенье федеральный оперативный штаб по коронавирусу проинформировал о смерти еще одного больного коронавирусом, число заболевших выросло на три человека - до 89, 10 человек выписаны после выздоровления.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
3 мая, 12:54
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Как отмечают городские власти, все трое новых больных находились в контакте с ранее заболевшими людьми.
"Один человек в возрасте 73 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19 умер в инфекционной больнице. У женщины были хронические заболевания, она находилась на аппарате ИВЛ", - информирует правительство города.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 141 человек, под наблюдением по месту жительства – 1212 человек. В режиме обсерваторов работают пансионат "Изумруд", а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате "Изумруд" находятся 78 человек, в обсервации на строительных площадках – 704 человека.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000412
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
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