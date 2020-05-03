В Севастополе от коронавируса умерла пожилая женщина 73 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Пожилая женщина с хроническими заболеваниями и диагнозом COVID-19 скончалась в Пожилая женщина с хроническими заболеваниями и диагнозом COVID-19 скончалась в Севастополе , это второй случай смерти в регионе пациента с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

Первый пациент с новой коронавирусной инфекцией умер в больнице Севастополя 30 апреля, болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием, сообщил ранее врио губернатора города Михаил Развожаев . В воскресенье федеральный оперативный штаб по коронавирусу проинформировал о смерти еще одного больного коронавирусом, число заболевших выросло на три человека - до 89, 10 человек выписаны после выздоровления.

Как отмечают городские власти, все трое новых больных находились в контакте с ранее заболевшими людьми.

"Один человек в возрасте 73 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19 умер в инфекционной больнице. У женщины были хронические заболевания, она находилась на аппарате ИВЛ", - информирует правительство города.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 141 человек, под наблюдением по месту жительства – 1212 человек. В режиме обсерваторов работают пансионат "Изумруд", а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате "Изумруд" находятся 78 человек, в обсервации на строительных площадках – 704 человека.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система как на бумажных носителях, так и в электронном виде.