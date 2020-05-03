В Армении частично снимут ограничения по COVID-19 в понедельник

ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Армении Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения в условиях распространения коронавирусной инфекции, подписал в воскресенье приказ о возобновлении с 4 мая деятельности сфер перерабатывающей промышленности, сообщается на сайте кабмина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались. В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на воскресенье, выявлены 2386 случая заражения, 35 пациентов скончались.

На своей странице в Facebook Авинян уточнил, что разрешается деятельность всей перерабатывающей промышленности, в том числе производство текстиля, мебели, обуви, полиграфической продукции.

Кроме того, по его словам, с понедельника откроются объекты оптовой и розничной торговли, за исключением моллов, торговых центров и рынков. Рестораны, кафе, трактиры, бары также смогут работать, но только под открытым небом - деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях по-прежнему запрещена.

"Возобновится деятельность сфер информации и связи, ботанических и зоосадов, заповедников, химчисток, парикмахерских, салонов красот", - также уточнил Авинян, добавив, что спортивные объекты будут открыты только для мероприятий и тренировок профессиональных спортсменов. "С 4 мая будут сняты ограничения на свободное передвижение граждан, то есть заполненные бланки больше не понадобятся, однако сохраняется запрет на работу общественного транспорта", - также сообщил вице-премьер.

Он добавил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом страна может вернуться к более жестким ограничениям.