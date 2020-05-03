Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении на полицейского в Москве

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в Центральном аппарате ведомства расследование дела против мужчины, напавшего на патрулирующего полицейского в Москве , сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковская он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно, в какой-то момент обвиняемый начал бороться с правоохранителем, отмечает следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).

В ГУМВД Москвы в свою очередь отметили, что мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на допросе мужчина полностью признал вину. Добавляется, что Бастрыкин поручил столичному главку ведомства тщательно исследовать все видеозаписи, обеспечить оперативное проведение необходимых экспертиз, а также установить все обстоятельства.

"Председателем Следственного комитета РФ перед следователями поставлена задача – принципиально реагировать на факты противоправных действий в отношении сотрудников полиции, ведь в это непростое время именно они обеспечивают соблюдение тех правил, от добросовестного выполнения которых в буквальном смысле зависят жизнь и здоровье граждан", - подчеркивается в сообщении.