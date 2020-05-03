Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске

МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы, Белоруссия готова оказать им содействие при перелете, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко

"Отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске… Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь

При этом президент уверен, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, поскольку в Минске "оно будет организовано как положено".

"Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - сказал он.

Лукашенко ранее заявлял, что Минск не намерен из-за пандемии коронавируса отменять мероприятия к 75-летию Победы. Президент отмечал, что все запланированные праздничные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне. В минобороны республики в конце апреля сообщали, что подготовка к параду продолжается, "пока каких-то изменений нет".