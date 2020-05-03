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75 лет Великой Победы
2020-05-05T10:11
https://ria.ru/20200503/1570921774.html
Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/99/1561119959_0:0:2779:1563_1036x0_80_0_0_c1bfdbe5fd3af2569acf825dea20f091.jpg
РИА Новости

Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске

13:24 03.05.2020 (обновлено: 10:11 05.05.2020)
8175
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы, Белоруссия готова оказать им содействие при перелете, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.
"Отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске… Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
3 мая, 12:5975 лет Великой Победы
Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад 9 мая
При этом президент уверен, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, поскольку в Минске "оно будет организовано как положено".
"Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - сказал он.
Лукашенко ранее заявлял, что Минск не намерен из-за пандемии коронавируса отменять мероприятия к 75-летию Победы. Президент отмечал, что все запланированные праздничные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне. В минобороны республики в конце апреля сообщали, что подготовка к параду продолжается, "пока каких-то изменений нет".
По данным на субботу, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 911 до 15 828, с начала пандемии умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек в день. В начале апреля министр здравоохранения Владимир Караник прогнозировал, что пик придется на конец апреля - начало мая.
Парад Победы в Белоруссии
11 апреля, 16:52Распространение нового коронавируса
ВОЗ посоветовала Белоруссии не проводить парад ко Дню Победы
9810521144
75 лет Великой ПобедыВладимир КараникВеликая Отечественная война (1941-1945)Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
9 мая День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. 75 лет мы помним Героев и скорбим по павшим. Парад должен быть только 9 мая,Александр Лукашенко прав.
3 мая, 14:07
Gennadi Pliouchtch
37010029
Путина пригласили? 😀
3 мая, 13:50
Александр Касаткин
51910315
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