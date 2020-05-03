Во Владивостоке на карантин закрыли роддом и отделение гематологии

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Карантин из-за Карантин из-за коронавируса объявили в отделении гематологии краевой клинической больницы №2 и владивостокском роддоме №4, сообщает правительство Приморья.

"Отделение гематологии краевой клинической больницы №2 и владивостокский родильный дом №4 закрыты на карантин. Причина – выявление коронавируса у медработников и пациентов. В ККБ №2 коронавирус выявили у медсестры и девяти пациентов, с которыми она контактировала. В роддоме №4 заразился медработник", - говорится в сообщении.

В обоих случаях заболевание у медиков протекало в легкой форме, распознать его на начальном этапе было невозможно.

Врачи и остальной медперсонал стационара отделения гематологии переведены на самоизоляцию. Помощь пациентам отделения и поступающим в экстренном порядке оказывают врачи-гематологи поликлиники ККБ №2. Плановые пациенты также будут получать медпомощь в краевом онкологическом диспансере.

Рожениц принимают краевой родильный дом при краевой клинической больнице №1 и перинатальный центр. Пациентки, которые находились в четвертом роддоме, остаются там. Всех рожениц обследовали на коронавирус.

"Те результаты большинства женщин, которые уже получены, – отрицательные. Завтра-послезавтра получим оставшиеся тесты", – сообщила главный акушер-гинеколог приморского минздрава Евгения Шутка, слова которой приводятся в сообщении.

Ранее во Владивостоке закрыли на карантин девять отделений клинической больницы №2. Власти региона сообщили, что там крупный – групповой – очаг инфицирования: COVID-19 подтвердился у 42 человек, из них 17 – сотрудники больницы.

В Приморье общее число заболевших коронавирусом достигло 494, выздоровели 66 человек, умерли четверо.