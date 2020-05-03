Число выздоровевших от COVID-19 в Петербурге превысило тысячу человек

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5029 случаев заражения COVID-19. Умерло 34 человека. Выздоровело 1061 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 5379 человек. На карантине находится 3266 человек, из них 58 - в обсерваторе, 428 - на самоизоляции, 2780 - контактные.