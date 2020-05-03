Число выздоровевших от COVID-19 в Петербурге превысило тысячу человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после заражения коронавирусом уже выздоровели 1061 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5029 случаев заражения COVID-19. Умерло 34 человека. Выздоровело 1061 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 5379 человек. На карантине находится 3266 человек, из них 58 - в обсерваторе, 428 - на самоизоляции, 2780 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.