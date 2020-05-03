Песков рассказал, что на 9 Мая выпьет рюмку водки и споет "День Победы"

Вместе с тем он отметил, что днем необходимо будет работать.

До этого глава государства несколько раз обращался к россиянам, последний раз — 28 апреля. Тогда он озвучил результаты работы по мобилизации промышленности и системы здравоохранения, а также дал новые поручения, призванные поддержать экономику и помочь регионам справиться с коронавирусом.