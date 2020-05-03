Песков рассказал, что на 9 Мая выпьет рюмку водки и споет "День Победы"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в передаче "Москва. Кремль. Путин", что вечером 9 Мая выпьет рюмку водки и споет "День Победы".
Вместе с тем он отметил, что днем необходимо будет работать.
Накануне Песков заявил, что ожидает обращения Владимира Путина к россиянам 9 Мая после возложения цветов к Вечному огню.
До этого глава государства несколько раз обращался к россиянам, последний раз — 28 апреля. Тогда он озвучил результаты работы по мобилизации промышленности и системы здравоохранения, а также дал новые поручения, призванные поддержать экономику и помочь регионам справиться с коронавирусом.
Кроме того, Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.