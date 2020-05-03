В Марий Эл умер четвертый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина с коронавирусом умер в больнице в Марий Эл, болезнь привела к тромбозу и гангрене, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе скончались три человека, больных коронавирусом.
"Умер пожилой мужчина – пациент с тяжелой коронавирусной инфекцией. Она поражает не только легочную ткань, но и другие органы, в частности влияет на свертываемость крови. У пациента на фоне тромбоза конечности развилось осложнение – гангрена, и на этом фоне произошел летальный исход", - рассказали в штабе.
За последние сутки в регионе были зафиксированы 40 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составляет 668 человек.
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