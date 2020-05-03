В Марий Эл умер четвертый пациент с коронавирусом

"Умер пожилой мужчина – пациент с тяжелой коронавирусной инфекцией. Она поражает не только легочную ткань, но и другие органы, в частности влияет на свертываемость крови. У пациента на фоне тромбоза конечности развилось осложнение – гангрена, и на этом фоне произошел летальный исход", - рассказали в штабе.