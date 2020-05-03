В Нидерландах ищут родных похороненного под Амерсфортом солдата из России

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Нидерландский фонд "Советское поле славы" разыскивает родственников одного из похороненных на мемориальном кладбище под Амерсфортом советских солдат, который родился в Нидерландский фонд "Советское поле славы" разыскивает родственников одного из похороненных на мемориальном кладбище под Амерсфортом советских солдат, который родился в Тамбовской области , сообщает в воскресенье администрация региона.

"Наш земляк Иван Федорович Челмодеев, о судьбе которого ничего не было известно с осени 1942 года, нашел свой последний приют в далеких Нидерландах. Он похоронен на Советском Поле Славы. Это мемориал и кладбище недалеко от города Амерсфорт, на месте бывшего немецкого лагеря военнопленных, на котором похоронены 865 военнослужащих из Советского Союза", - говорится в сообщении.

Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Сотрудники нидерландского фонда "Советское поле славы" ухаживают за мемориалом, занимаются поиском родственников, ведут исследовательскую работу. На сегодняшний день они, как информируют областные власти, нашли более 200 семей из России, Украины Армении , чьи близкие погибли в плену и захоронены на кладбище.

"Сейчас нидерландский фонд разыскивает родственников тамбовского солдата. Известно, что Иван Фёдорович Челмодеев уроженец города Моршанска , 02.02. 1908 года рождения. Он жил с супругой на улице Крупской, дом 114. На фронт был призван Тамбовским горвоенкоматом в 1941 году", - говорится в сообщении.

По данным администрации региона, в Книге Памяти Тамбовской области указано, что рядовой Иван Челмодеев пропал без вести 5 сентября 1942 года.

"К сожалению, его жена Варвара до конца своих дней так и не узнала, что же на самом деле случилось с ее мужем. Теперь стало известно, что Иван Федорович был захвачен немцами в плен и скончался в концлагере. Похоронен солдат на Советском Поле Славы в Лёуздене", - сообщает администрация Тамбовской области.