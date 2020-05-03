В Испании за сутки от коронавируса умерли 164 человека

Число выявленных случаев заражения составило менее тысячи - 838. Всего с начала эпидемии выявлено 217 466 случаев заражения. Выздоровели 118 902 человек (за последние 24 часа – 1 654).

С 26 апреля дети младше 14 лет уже могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Со 2 мая люди могут раз в день заниматься индивидуальными видами спорта и выходить на прогулки, для разных возрастных категорий населения установлено расписание.