МАДРИД, 3 мая – РИА Новости. В Испании за сутки от коронавируса умерли 164 человека – это самый низкий показатель с 18 марта, сообщает минздрав страны.
Всего жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 25 264 человек.
Число выявленных случаев заражения составило менее тысячи - 838. Всего с начала эпидемии выявлено 217 466 случаев заражения. Выздоровели 118 902 человек (за последние 24 часа – 1 654).
Днем ранее сообщалось о 276 жертвах и 1147 выявленных случаях за сутки.
Испания - одна из наиболее пострадавших стран в результате пандемии. Она сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев заражения (после США).
Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер-министр Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
С 26 апреля дети младше 14 лет уже могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Со 2 мая люди могут раз в день заниматься индивидуальными видами спорта и выходить на прогулки, для разных возрастных категорий населения установлено расписание.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.