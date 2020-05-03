В ВС Украины выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова

Таким образом, всего болеют 49 человек, 30 выздоровели, два человека умерли.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные ( Харьковская область – трое военнослужащих, Днепропетровская область – один военнослужащий) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сообщило командование в Facebook.

На изоляции и самоизоляции находятся 295 человек.

По последним данным Минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 11 913 человек, 288 из которых скончались, 1547 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.