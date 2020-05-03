Вывозной рейс Душанбе-Сургут-Екатеринбург перенесли на 5 мая

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вывозной рейс Душанбе-Сургут-Екатеринбург перенесен на 5 мая, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.
Минкомсвязь ранее сообщала, что этот рейс состоится 4 мая.
"Изменена дата и время вылета рейса № SVR8954 Душанбе — Сургут — Екатеринбург. Вылет состоится 5 мая в 16.25 (местное время)", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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