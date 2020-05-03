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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T11:53
https://ria.ru/20200503/1570918618.html
Вывозной рейс Душанбе-Сургут-Екатеринбург перенесли на 5 мая
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РИА Новости

Вывозной рейс Душанбе-Сургут-Екатеринбург перенесли на 5 мая

11:53 03.05.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПассажирка в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге
Пассажирка в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Пассажирка в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вывозной рейс Душанбе-Сургут-Екатеринбург перенесен на 5 мая, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.
Минкомсвязь ранее сообщала, что этот рейс состоится 4 мая.
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"Изменена дата и время вылета рейса № SVR8954 ДушанбеСургутЕкатеринбург. Вылет состоится 5 мая в 16.25 (местное время)", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваДушанбеСургутШереметьево (аэропорт)Общество
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