Число зараженных коронавирусом в ДНР увеличилось до 110 человек

"За последние сутки в ДНР выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 3 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 110: - на лечении - 90, - выписаны – 16, - летальных случаев – четыре", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.