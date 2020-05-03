Число зараженных коронавирусом в ДНР увеличилось до 110 человек

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Число заразившихся CОVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на пять, до 110, заявили в воскресенье в минздраве ДНР.
"За последние сутки в ДНР выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 3 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 110: - на лечении - 90, - выписаны – 16, - летальных случаев – четыре", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.