Житель Петербурга напал на врача, оказывавшего помощь больной COVID-19

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга напал на врачей скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным ведомства, 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу в отношении медиков, приехавших по вызову к его 74-летней матери в квартиру на Шпалерной улице.
"Злоумышленник в сопровождении полиции был доставлен в медучреждение с порезом руки, который получил в результате удара по стеклянной части межкомнатной двери", - говорится в сообщении.
По данным телеканала РЕН ТВ, мать нарушителя заражена коронавирусом, в связи с чем и была вызвана скорая помощь.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".