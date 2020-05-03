Ряд стран с 4 мая начнут ослаблять ограничения из-за пандемии

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несколько стран мира с 4 мая начнут постепенно ослаблять ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.
Так, Италия с 4 мая начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений. С 4 мая разрешается работа баров и ресторанов на вынос при отсутствии массового скопления людей перед ними и очередей. Возобновляется промышленное производство, открываются стройки. С разрешения мэров городов откроются парки и городские сады. Будут разрешены индивидуальные тренировки при соблюдении мер предосторожности, и возобновится работа профессиональных спортивных секций.
В Испании, где были введены одни из самых жестких мер в Европе, с 4 мая начнется первая стадия четырехэтапного плана постепенного выхода страны из карантина – "нулевая фаза". На этом этапе будут открыты некоторые частные заведения по предварительной записи. Возобновится работа ресторанов для покупки еды навынос и частные спортивные тренировки. Некоторые из Канарских и Балеарских островов могут перейти с 4 мая уже к первой фазе.
Смягчать меры изоляции с 4 мая начнет и Бельгия, одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. С 4 мая планируется разрешить работу компаний, которые не имеют непосредственных массовых контактов с клиентами. 11 мая могут разрешить работу непродуктовых магазинов с сохранением дистанцирования, тогда же бельгийцы смогут посетить родственников, проживающих отдельно, но с ограничениями по числу. На 18 мая запланировано частичное открытие школ. Открытие ресторанов, баров, ночных клубов откладывается на июнь.
В Греции с понедельника снимается основная часть ограничений на передвижение граждан внутри своих округов. Откроются некоторые магазины – книжные, магазины электронных и спортивных товаров, а также некоторые предприятия услуг – парикмахерские по предварительной записи и службы техосмотра автомобилей. Остальная часть розничной торговли возобновится в следующий понедельник, 11 мая, за исключением торговых центров. Организованные пляжи пока останутся закрытыми. Также с 4 мая будут открыты церкви для индивидуального поклонения.
На Кипре постепенное снятие ограничительных мер пройдет в два этапа – с 4 и 21 мая. С 4 мая заработают туристические агентства, большинство магазинов розничной торговли. Возобновится полноценная работа государственного сектора, будут даны послабления в передвижении граждан. С понедельника будут разрешены молитвы в местах отправления культа, но на них могут присутствовать одновременно не более 10 человек. Разрешены будут индивидуальные занятия спортом. Детские площадки и парки остаются закрытыми.
В Польше с 4 мая открываются отели и места ночлега, возобновят работу торговые центры с ограничением количества посетителей. Власти страны также с 4 мая разрешат открыть стадионы, на них смогут тренироваться не более шести человек. С 6 мая планируется открытие детских садов и яслей, решения будут приниматься индивидуально.
Некоторые канадские провинции с 4 мая тоже начнут постепенно смягчать ограничения. Например, в некоторых районах провинции Квебек с этого дня будут убраны полицейские пункты для контроля передвижения. В провинции Саскачеван с 4 мая будут разрешены некоторые уличные активности, включая рыбалку, игру в гольф и кемпинг. Начнут открываться магазины розничной торговли.
В Эквадоре с 4 мая ограничения будут ослаблять поэтапно, районы будут разделены на три группы. В "красных" городах будет сохранена полная приостановка общественной и частной деятельности (за исключением основных секторов) и комендантский час с 14.00 до 05.00 утра следующего дня, но будут введены послабления для компаний, осуществляющих доставку на дом, частично разрешена работа такси. В "желтых" населенных пунктах начнут работать государственные и частные учреждения с максимум 50% от общего числа сотрудников, будет частично разрешен общественный и личный транспорт, комендантский час будет с 18.00 до 5.00. В "зеленых" городах вводятся максимальные послабления - предприятиям и компаниям разрешат работать на 70%, частично будет восстановлена торговля и возобновлен городской и междугородний транспорт. Комендантский час - с 21.00 по 5.00 следующего дня.
Власти Сингапура с 5 мая начнут возобновлять работу некоторых предприятий. Откроются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
В Тунисе с 4 мая частично возобновится работа госучреждений, пищевой промышленности, строительства и сферы услуг. Начиная с 11 мая, будут постепенно открываться мелкие предприятия, за исключением парикмахерских и салонов красоты. Смогут начать работу торговые предприятия, кроме магазинов одежды, обуви и крупных торговых центров.
Власти Армении намерены "открыть" с 4 мая ряд значимых сфер экономики. По словам вице-премьера Тиграна Авиняна, "закрытой" останется система образования, ограничения сохранятся в сферах культуры и развлечений. "Однако, если мы увидим, что ослабления приводят к опасным последствиям, то вернемся к жестким ограничениям", - сказал он.
В Казахстане с 4 мая разрешат уличные тренировки и работу парикмахерских. С этого дня также начнут работать непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров, медицинские центры, стоматологические клиники, фотосалоны, цветочные киоски, компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы, микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты. Также принято решение о возобновлении с 4 мая авиарейсов из Нур-Султана и Алма-Аты в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, свыше 230 тысяч человек скончались.
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