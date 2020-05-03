Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения

"К сожалению, очень много разных цифр выдвигается и озвучивается цифр… На сегодняшний день официально подтвержденных случаев лабораторией Роспотребнадзора всего лишь 39 заболевших коронавирусом, из них 23 это те, кто находится на лечении в Якутских больницах и больницах Ямало-Ненецкого автономного округа", - поделился Николаев.