Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения

ЯКУТСК, 3 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
В субботу зампред регионального правительства, заместитель председателя оперштаба Ольга Балабкина сообщила в своем аккаунте в Telegram, что "главный инфекционист министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у трети всех работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование". Однако позже зампред удалила данную информацию.
"К сожалению, очень много разных цифр выдвигается и озвучивается цифр… На сегодняшний день официально подтвержденных случаев лабораторией Роспотребнадзора всего лишь 39 заболевших коронавирусом, из них 23 это те, кто находится на лечении в Якутских больницах и больницах Ямало-Ненецкого автономного округа", - поделился Николаев.
Кроме того, глава рассказал о том, что в городе Ленске подготовлена и начинает запускаться новейшая лаборатория ПЦР. Эта мера позволит на месте верифицировать результаты анализов работников Чаянды.
По словам руководителя региона, "Газпром" и подрядные организации компании продолжают тестирование людей. Пятьдесят человек с месторождения на прошлой неделе были вывезены в Омск. "Сейчас проводится работа по начале вывоза вахтовых работников, у которых срок работ закончился. После проведения всех необходимых процедур, я думаю, что сегодня уже первая сотня рабочих с Чаяндинского месторождения будет вывезена в другие регионы Российской Федерации, откуда они приехали на работу", - отметил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.