В Приамурье выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

Всего, по данным на 3 мая, в регионе зарегистрировано 79 случаев COVID-19, 14 человек выписаны из больницы, 65 проходят лечение.

"По результатам проведенных эпидемиологических расследований установлено, что в 51% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 49% - за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом", - уточняют власти.