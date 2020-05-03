В Приамурье выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая - РИА Новости. Семь новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Амурской области за сутки, число заболевших достигло 79, сообщает правительство региона.
Всего, по данным на 3 мая, в регионе зарегистрировано 79 случаев COVID-19, 14 человек выписаны из больницы, 65 проходят лечение.
"По результатам проведенных эпидемиологических расследований установлено, что в 51% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 49% - за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом", - уточняют власти.
Губернатор Приамурья Василий Орлов в четверг сообщил, что жительница города Тында на севере региона Амурской области в возрасте 83 лет скончалась "с высокой степенью вероятности" от COVID-19, результатов судмедэкспертизы еще нет, но в одном подъезде с умершей проживали люди, находящиеся на самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.