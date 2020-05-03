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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-03T10:55
https://ria.ru/20200503/1570915734.html
Буддистов в РФ просят ограничить число гостей на похоронах из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564979677_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cee8713b6bbed39d3ace04198554b19a.jpg
РИА Новости

Буддистов в РФ просят ограничить число гостей на похоронах из-за COVID-19

10:51 03.05.2020 (обновлено: 10:55 03.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкБуддийский монах во время праздничного молебна об очищении души в читинском дацане "Дамба Брайбунлинг" в канун буддийского Нового года Сагаалган
Буддийский монах во время праздничного молебна об очищении души в читинском дацане Дамба Брайбунлинг в канун буддийского Нового года Сагаалган
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев для борьбы с COVID-19 призвал ограничить количество людей, которые принимают участие в похоронах, а ламам – использовать маски и перчатки, следует из обращения к верующим, опубликованного в воскресенье на сайте Буддийской традиционной сангхи России (БТСР).
"Присутствие большого количества людей, как на церемонии прощания, так и на погребении, на поминальном обеде, чревато распространением быстрого заражения людей, если среди них будут инфицированные или контактировавшие с ними. Что может привести к печальным последствиям", - приводятся в сообщении слова XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.
В связи с этим организацией похорон родных и близких надлежит "заниматься ограниченному кругу лиц". Также верующих и лам призвали использовать маски и перчатки "при проведении обрядов похорон, поминальных служб и исключительных обрядов с присутствием людей".
Ворота Дербентской Джума-мечети
9 апреля, 13:42Религия и мировоззрение
В РФ мусульмане установили порядок захоронения умерших из-за COVID-19
Уточняется, что соответствующее решение принято из-за случаев заражения целых групп людей во время похорон. Верующим напомнили, что родственники умершего переживают "сильнейший стресс" и у них ослаблен иммунитет.
"Важно помнить, что наши мысли, возжигание масляных лампадок Зула, молитвы Буддам и Божествам о благом перерождении усопшего человека, тонкое сознание которого еще находиться в состоянии "бардо" (промежуточном состоянии) перед обретением следующей жизни, являются нашей самой главной, действенной помощью ему. Все это можно делать дома перед алтарем или онлайн заказывать молебны по усопшим в дацанах. А живым нужно жить дальше и беречь друг друга", - подытоживают авторы обращения.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19БуддизмРелигияНовости - Религия и мировоззрениеДамба АюшеевВ мире
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