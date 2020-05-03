Буддистов в РФ просят ограничить число гостей на похоронах из-за COVID-19

Буддийский монах во время праздничного молебна об очищении души в читинском дацане "Дамба Брайбунлинг" в канун буддийского Нового года Сагаалган

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев для борьбы с COVID-19 призвал ограничить количество людей, которые принимают участие в похоронах, а ламам – использовать маски и перчатки, следует из обращения к верующим, опубликованного в воскресенье на сайте Буддийской традиционной сангхи России (БТСР).

"Присутствие большого количества людей, как на церемонии прощания, так и на погребении, на поминальном обеде, чревато распространением быстрого заражения людей, если среди них будут инфицированные или контактировавшие с ними. Что может привести к печальным последствиям", - приводятся в сообщении слова XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.

В связи с этим организацией похорон родных и близких надлежит "заниматься ограниченному кругу лиц". Также верующих и лам призвали использовать маски и перчатки "при проведении обрядов похорон, поминальных служб и исключительных обрядов с присутствием людей".

Уточняется, что соответствующее решение принято из-за случаев заражения целых групп людей во время похорон. Верующим напомнили, что родственники умершего переживают "сильнейший стресс" и у них ослаблен иммунитет.