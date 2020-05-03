Названы самые популярные дизельные автомобили

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Аналитики агентства "Автостат" назвали самые популярные в России автомобили с дизельным двигателем.
По итогам первого квартала этого года российские дилеры реализовали 31,3 тысячи таких машин.
Лидером списка стали авто BMW. За указанный период продано восемь тысяч машин немецкого бренда.
На втором месте оказались автомобили Mercedes-Benz — 3,4 тысячи реализованных авто. Третье место у Toyota и Volkswagen — по 3,4 тысячи. Замкнул пятерку лидеров японский бренд Mitsubishi с показателем 2,3 тысячи машин.
Как отмечают эксперты агентства, объемы продаж дизельных автомобилей в первом квартале 2020 года выросли сильнее, чем весь российский рынок. Рост составил два процента.