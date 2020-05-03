Названы самые популярные дизельные автомобили

По итогам первого квартала этого года российские дилеры реализовали 31,3 тысячи таких машин.

Как отмечают эксперты агентства, объемы продаж дизельных автомобилей в первом квартале 2020 года выросли сильнее, чем весь российский рынок. Рост составил два процента.