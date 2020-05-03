В Москве выявили 5948 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5948, Подмосковье - 822, Санкт-Петербурге - 295, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За сутки в России зарегистрированы 10 633 новых заболевших.
"Распределение по субъектам: Москва - 5948, Московская область - 822, Санкт-Петербург - 295", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.