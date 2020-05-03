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Культура
2020-05-03T10:40
https://ria.ru/20200503/1570914144.html
Темой "Пушкинского диктанта" в этом году станет "Путешествие с Пушкиным"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155840/93/1558409354_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_85383df72bb121c5068e835386142d5c.jpg
РИА Новости

Темой "Пушкинского диктанта" в этом году станет "Путешествие с Пушкиным"

10:13 03.05.2020 (обновлено: 10:40 03.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПамятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Вязёмы
Памятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Вязёмы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Памятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Вязёмы. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Темой международной просветительской акции "Пушкинский диктант" в этом году станет "Путешествие с Пушкиным", столицей мероприятия выбран Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.
Общественная акция "Пушкинский диктант", по информации организаторов, состоится 6 июня. Она традиционно приурочена ко Дню русского языка и Пушкинскому дню России и проходит уже в шестой раз. Проведением акции занимаются комиссия ОП РФ по развитию образования и науки и общероссийская общественная организация "Ассоциация учителей литературы и русского языка".
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"Очень надеемся, что, несмотря на текущую ситуацию, получится сделать офлайн-версию из столицы "Пушкинского диктанта". Каждый год у нас есть столица "Пушкинского диктанта". В прошлом году это было Волгино, в этом году мы надеемся провести это все в Санкт-Петербурге", - рассказала Дудова.
Предварительное соглашение о проведении акции, по словам организаторов, уже заключено с Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена.
"Тема нашего диктанта в этом году - "Путешествие с Пушкиным", - добавила Дудова.
Милан
3 мая, 03:32
В Милане и Риме планируют провести "Пушкинский диктант"
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КультураПушкинский диктантАлександр ПушкинСанкт-ПетербургОбщество
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