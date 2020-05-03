Темой "Пушкинского диктанта" в этом году станет "Путешествие с Пушкиным"

Памятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Вязёмы. Архивное фото

Памятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Вязёмы

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Темой международной просветительской акции "Пушкинский диктант" в этом году станет "Путешествие с Темой международной просветительской акции "Пушкинский диктант" в этом году станет "Путешествие с Пушкиным ", столицей мероприятия выбран Санкт-Петербург , сообщила РИА Новости первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Общественная акция "Пушкинский диктант", по информации организаторов, состоится 6 июня. Она традиционно приурочена ко Дню русского языка и Пушкинскому дню России и проходит уже в шестой раз. Проведением акции занимаются комиссия ОП РФ по развитию образования и науки и общероссийская общественная организация "Ассоциация учителей литературы и русского языка".

"Очень надеемся, что, несмотря на текущую ситуацию, получится сделать офлайн-версию из столицы "Пушкинского диктанта". Каждый год у нас есть столица "Пушкинского диктанта". В прошлом году это было Волгино, в этом году мы надеемся провести это все в Санкт-Петербурге", - рассказала Дудова.

Предварительное соглашение о проведении акции, по словам организаторов, уже заключено с Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена.