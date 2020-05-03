В Пензенской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусом

"Оперативная ситуация на 3 мая. Общее число случаев COVID-19 - 512. Новых подтвержденных случаев - 31. Среди (новых) пациентов трое детей - 12 и 15 лет, а также годовалый. Остальные заболевшие - от 34 лет до 81 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.