В Пензенской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусом

САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Еще 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Пензенской области, общее число зараженных в регионе превысило 500 человек, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Ко 2 мая в области скончались семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 148 человек. Среди заболевших было 23 ребенка.
"Оперативная ситуация на 3 мая. Общее число случаев COVID-19 - 512. Новых подтвержденных случаев - 31. Среди (новых) пациентов трое детей - 12 и 15 лет, а также годовалый. Остальные заболевшие - от 34 лет до 81 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 12 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Пензе, семь - в Бессоновском, по два - в Башмаковском, Городищенском, Пензенском и Каменском, по одному - в Мокшанском, Земетчинском и Сердобском районах области и в ЗАТО город Заречный.
По словам Черемушкиной, за сутки выписаны из больниц области 22 человека, общее число вылечившихся от коронавируса выросло до 170.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.