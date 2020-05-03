Спецрейс из России доставит 70 граждан Таиланда в Бангкок

БАНГКОК, 3 мая – РИА Новости. Вывозной рейс российской авиакомпании "Аэрофлот", направленный в Бангкок для вывоза застрявших в Таиланде российских туристов, привезет в столицу Таиланда 70 граждан этой страны, застрявших в России в связи с ограничительными мерами, связанными с эпидемией, сообщил в воскресенье на пресс-брифинге в Доме правительства Таиланда заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.
"Семьдесят граждан Таиланда будут доставлены на родину из России рейсом российской авиакомпании "Аэрофлот", - сообщил он.
Вылет вывозного рейса "Аэрофлота" из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву планируется на 12.35 понедельника, 4 мая. Это первый вывозной авиарейс, следующий в Москву из столицы Таиланда, с 7 апреля. Тем же бортом на пути из Москвы в Бангкок будут доставлены граждане Таиланда.
В Таиланде на начало апреля оставались около 8 тысяч российских туристов, застрявших в стране в результате контрмер против распространения коронавирусной инфекции. За апрель и первые дни мая вывозные авиарейсы российских авиакомпаний вывезли из Таиланда в Россию тысячи россиян. По неофициальным данным на начало мая, в стране еще остаются от 2,5 до 3 тысяч граждан РФ, желающих вернуться на родину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.