В Индии за сутки более 2,6 тысячи человек заразились коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 2,6 тысячи человек и составляет 39 980, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 28 046 человек. Выздоровели после коронавируса 10 632 человека (+682 за сутки), погибли 1 301 (+83).
Накануне сообщалось о 37 336 заболевших, днем ранее - о 35 043.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 12 296 случаев заражения (+790 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 5 054 случая (+333), далее следует столичная территория Дели с 4 122 зараженными (+384).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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