Россиян доставили с Пхукета в Петербург и Москву вывозным рейсом

Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU275 Пхукет - Санкт-Петербург - Москва совершил посадку аэропорту Пулково в Петербурге в 03.08, а затем в "Шереметьево" в 05.54.
Изначально рейс был запланирован на 1 мая, но два раза время вылета переносилось. В списках на этот рейс, опубликованных ранее Минкомсвязью, было 292 пассажира.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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