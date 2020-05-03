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75 лет Великой Победы
2020-05-03T14:13
https://ria.ru/20200503/1570910222.html
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/22/1562712244_0:365:2671:1867_1036x0_80_0_0_741d78e99df308cf4b8fad47a99cd626.jpg
РИА Новости

Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

06:03 03.05.2020 (обновлено: 14:13 03.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что Мельник счел для себя неприемлемым почтить память погибших при взятии Берлина украинских бойцов Красной армии из-за участия в мероприятии представителей России.
По словам Пушкова, решение украинского дипломата не является какой-либо важной новостью. "Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации — в рубрике "Мелкие факты". Не более того", — написал сенатор.
В субботу посол России в Германии Сергей Нечаев и белорусский посол Денис Сидоренко приняли по приглашению правящего бургомистра немецкой столицы Михаэля Мюллера участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. В рамках церемонии состоялось совместное возложение венков у исторического здания, где в 1945 году располагался штаб советской 8-й гвардейской армии. Второго мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал там приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в Берлине.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине
2 мая, 13:5975 лет Великой Победы
Российский посол оценил отказ украинского коллеги от церемонии в Берлине
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75 лет Великой ПобедыРоссияСергей Нечаев (дипломат)Великая Отечественная война (1941-1945)Алексей ПушковГерманияБерлин (город)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бандеровские прихвостни и их внуки рулят сейчас нав Украине...
3 мая, 07:09
sensotron .
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От скудоумия много чести и ума - не прибавиться послу Нэзалежной.
3 мая, 06:12
robot141262
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