Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

По словам Пушкова, решение украинского дипломата не является какой-либо важной новостью. "Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации — в рубрике "Мелкие факты". Не более того", — написал сенатор.