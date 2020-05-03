Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что Мельник счел для себя неприемлемым почтить память погибших при взятии Берлина украинских бойцов Красной армии из-за участия в мероприятии представителей России.
По словам Пушкова, решение украинского дипломата не является какой-либо важной новостью. "Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации — в рубрике "Мелкие факты". Не более того", — написал сенатор.
В субботу посол России в Германии Сергей Нечаев и белорусский посол Денис Сидоренко приняли по приглашению правящего бургомистра немецкой столицы Михаэля Мюллера участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. В рамках церемонии состоялось совместное возложение венков у исторического здания, где в 1945 году располагался штаб советской 8-й гвардейской армии. Второго мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал там приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в Берлине.