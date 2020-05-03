Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

"Я был не в самой блестящей форме и знал, что существуют запасные планы действий. У врачей были все виды планов относительно того, что делать если все пойдет крайне плохо", - рассказал Джонсон.

По словам британского премьера, он получал "литры и литры" кислорода в больнице и задавался вопросом, как он собирается выбираться из этой ситуации. Он также назвал себя счастливчиком.

Джонсон в интервью еще раз поблагодарил лечивших его медицинских работников.

Ранее стало известно, что новорожденного сына Бориса Джонсона назвали Уилфредом Лори Николасом. Имя Николас ребенку дали в честь двух врачей, спасших жизнь премьера.

Премьер-министр объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он сообщил о высокой температуре, а через день попал в больницу.

Шестого апреля офис премьера объявил об ухудшении состояния Джонсона и о том, что его доставили в реанимацию. На следующий день стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не потребовалось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля главу правительства перевели из реанимации в обычную палату.

Премьер-министр вернулся в лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит 26 апреля и приступил к работе на следующий день.